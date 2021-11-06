برشلونة ينهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة على سيلتا فيجو

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أنهى برشلونة الشوط الأول بتقدمه بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي يخوضها امام سيلتا فيجو في عقر دارهم في الجولة الـ 12 من لاليجا.

وسجل أنسو فاتي مهاجم الفريق الهدف الأول في الدقيقة 5، عندما حصل فاتي على الكرة من جوردي ألبا، ليتوغل لمنطقة الجزاء، ويراوغ المدافع مايو، وأطلق تسديدة رائعة لتسكن شباك الحارس ديتورو.

وجاء الهدف الثاني عن طريق بوسكيتس لاعب وسط البارسا، في الدقيقة 18، من تسديدة صاروخية بالقدم اليمنى، لتسكن شمال الشبكة.

ويحتل فريق برشلونة المركز التاسع برصيد 16 نقطة، بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز 16 برصيد 11 نقطة .

ويأتي تشكيل برشلونة كالتالي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: أوسكار جارسيا، إريك جارسيا، لينجليه، ألبا

الوسط: جونزاليس، بوسكيتس، فرينكي دي يونج

الهجوم: جافي، أنسو فاتي، ديباي