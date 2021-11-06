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حسم موقف ميسي من المشاركة أمام بوردو

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حسم موقف ميسي من المشاركة أمام بوردو حسم موقف ميسي من المشاركة أمام بوردو

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تأكد غياب ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة فريقه أمام بوردو، وذلك في المباراة التي ستقام بين الفريقين على ملعب نوفو دي بوردو مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

ولا يزال الأرجنتيني يعاني من إصابة أجبرته على الخروج بين الشوطين خلال مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة في الدوري ضد ليل.

أكد ماوريسيو بوتشيتينو عدم وجود ليونيل ميسي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة. ومع ذلك، كشف مدرب باريس سان جيرمان أنه من المتوقع أن ينضم المهاجم لمعسكر الأرجنتين خلال فترة التوقف الدولي:

وأوضح بوتشيتينو قائلاً: «لن يكون ليو ميسي متاحًا الليلة. سنرى ما إذا كان يسافر لأداء الواجب الدولي. نأمل أن يكون متاحًا للأرجنتين ويعود بعد ذلك بكامل لياقته البدنية».

ولم يتمكن ليونيل ميسي من هز الشباك حتى الآن في خمس مباريات في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان منذ انتقاله من برشلونة. جميع أهدافه الثلاثة مع باريس سان جيرمان جاءت في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل عملاق دوري الدرجة الأولى حاليًا المركز الثاني خلف مانشستر سيتي في المجموعة الأولى.

والجدير بالذكر أن ميسي غاب عن الملعب أيضًا عندما تعادل باريس سان جيرمان 2-2 مع لايبزيج في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء. على الرغم من غياب ليونيل ميسي عن المواجهة مع بوردو، لا يزال باريس سان جيرمان مرشحًا قويًا للفوز في هذه المباراة.

المصرى اليوم

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