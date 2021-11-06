فاتي يتقدم لبرشلونة بالهدف الأول على سيلتا فيجو

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سجل أنسو فاتي لاعب برشلونة، الهدف الأول لفريقه، في المباراة التي يخوضها امام سيلتا فيجو في عقر دارهم في الجولة الـ 12 من لاليجا.

وجاء الهدف في الدقيقة 5، عندما حصل فاتي على الكرة من جوردي ألبا، ليتوغل لمنطقة الجزاء، ويراوغ المدافع مايو، وأطلق تسديدة رائعة لتسكن شباك الحارس ديتورو.

ويحتل فريق برشلونة المركز التاسع برصيد 16 نقطة، بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز 16 برصيد 11 نقطة .

ويأتي تشكيل برشلونة كالتالي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: أوسكار جارسيا، إريك جارسيا، لينجليه، ألبا

الوسط: جونزاليس، بوسكيتس، فرينكي دي يونج

الهجوم: جافي، أنسو فاتي، ديباي