أخبار عاجلة

مصطفي بكري يرد على زكريا بطرس: «العيب على الدولة التي تأويك» -
جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022 -
نائب: «طالب رابعة ابتدائي بيدرس 13 مادة بإجمالي 2049 صفحة في الترم» -
مدرب أنجولا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي .. ويؤكد: الفريق الأحمر الأفضل في أفريقيا -
أستاذ علوم تربوية بجامعة عين شمس: «المدرسين مش عارفين يشرحوا منهج رابعة ابتدائي» -
وزارة الصحة : لدينا 37 مليون جرعة من كافة لقاحات كورونا -
مستشفى الكرنك التخصصى تتزين باللون الأزرق فى اليوم العالمى للسكرى -
مدرب أنجولا: فاجئنا منتخب مصر بطريقة اللعب.. والنني لعب دور البطولة -
اتحاد الإذاعات الإسلامية يدين تصريحات زكريا بطرس في حق الرسول الكريم -
«اترعبت من الاسم».. برلماني يعلق على مسرحية «المومس الفاضلة» لإلهام شاهين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

فاتي يتقدم لبرشلونة بالهدف الأول على سيلتا فيجو

Print
فاتي يتقدم لبرشلونة بالهدف الأول على سيلتا فيجو فاتي يتقدم لبرشلونة بالهدف الأول على سيلتا فيجو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سجل أنسو فاتي لاعب برشلونة، الهدف الأول لفريقه، في المباراة التي يخوضها امام سيلتا فيجو في عقر دارهم في الجولة الـ 12 من لاليجا.

وجاء الهدف في الدقيقة 5، عندما حصل فاتي على الكرة من جوردي ألبا، ليتوغل لمنطقة الجزاء، ويراوغ المدافع مايو، وأطلق تسديدة رائعة لتسكن شباك الحارس ديتورو.

ويحتل فريق برشلونة المركز التاسع برصيد 16 نقطة، بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز 16 برصيد 11 نقطة .

ويأتي تشكيل برشلونة كالتالي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: أوسكار جارسيا، إريك جارسيا، لينجليه، ألبا

الوسط: جونزاليس، بوسكيتس، فرينكي دي يونج

الهجوم: جافي، أنسو فاتي، ديباي

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصطفي بكري يرد على زكريا بطرس: «العيب على الدولة التي تأويك»

مصطفي بكري يرد على زكريا بطرس: «العيب على الدولة التي تأويك»

جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

نائب: «طالب رابعة ابتدائي بيدرس 13 مادة بإجمالي 2049 صفحة في الترم»

نائب: «طالب رابعة ابتدائي بيدرس 13 مادة بإجمالي 2049 صفحة في الترم»

مدرب أنجولا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي .. ويؤكد: الفريق الأحمر الأفضل في أفريقيا

مدرب أنجولا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي .. ويؤكد: الفريق الأحمر الأفضل في أفريقيا