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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

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في مباراة مهمة في صراع الصدارة داخل الليجا الإسبانية ، يستضيف فريق ريال مدريد مساء اليوم السبت نظيره رايو فاليكانو ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني في الموسم الجاري 2021 / 2022.

وتنطلق المباراة بين ريال مدريد وغريمه القوي رايو فاليكانو عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الموافق الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

وتقام المباراة بين ريال مدريد وضيفه رايو فاليكانو الذي كان سبباً في إقالة كومان من تدريب بريق برشلونة على أرض ملعب "سانتياجو برنابيو" التاريخي.

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما وغياب كل من جاريث بيل وداني سيبايوس وماريانو دياز ورودريجو وفيدي فالفيردي، ويغيب اللاعبون الخمسة للإصابة.

ووفقاً للتدريبات الأخيرة للفريق الملكي ينتظر أن يخوض الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: داني كارفاخال وإيدير ميليتاو ودافيد ألابا وفيرلاند ميندي.

في خط الوسط : توني كروس وكاسيميرو ولوكا مودريتش.

في خط الهجوم : لوكاس فاسكيز وكريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.

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