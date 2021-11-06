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بث مباشر.. برشلونة (0) - (0) سيلتا فيجو .. الدوري الإسباني (لحظة بلحظة)

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بث مباشر.. برشلونة (0) - (0) سيلتا فيجو .. الدوري الإسباني (لحظة بلحظة) بث مباشر.. برشلونة (0) - (0) سيلتا فيجو .. الدوري الإسباني (لحظة بلحظة)

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يستقبل ملعب بالايدوس، مباراة برشلونة وسيلتا فيجو، في إطار الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم المصري اليوم بث مباشر للمباراة وتغطية لحظة بلحظة.

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ويحتل فريق برشلونة المركز التاسع برصيد 16 نقطة، بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز 16 برصيد 11 نقطة.

وأعلن سيرجي بارجوان المدير الفني المؤقت لفريق برشلونة عن تشكيل فريقه في مواجهة سيلتا فيجو.

التشكيل:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: أوسكار جارسيا، إريك جارسيا، لينجليه، ألبا

الوسط: جونزاليس، بوسكيتس، فرينكي دي يونج

الهجوم: جافي، أنسو فاتي، ديباي.

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المصرى اليوم

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