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أعلن كارلوس كيروش مدرب منتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن قائمة الفريق لمبارتي أنجولا والجابون في الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ويلتقى المنتخب الوطني مع نظيره الأنجولي يوم 12 نوفمبر الجاري خارج الديار، ومع منتخب الجابون يوم 15 من الشهر ذاته، على ملعب ستاد القاهرة.

وضمت القائمة 26 لاعبًا، وكان من بينهم أحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلي، والذي ينضم لأول مرة للمنتخب.

من هو أحمد ياسين؟

أحمد ياسين صاحب الـ 24 عام، تعاقد رسميًا مع البنك الأهلي في الصيف الماضي لمدة ثلاثة سنوات قادمًا من نادي مصرللمقاصة.

وكان ياسين معارًا من المقاصة قبل أن يتم بيعه بشكل نهائي للبنك، وبناءًا على أداءه المتميز الموسم الماضي مع البنك الاهلي طلب خالد جلال التعاقد معه لدعم صفوف الفريق.

ونظرًا لما يقدمه فريق البنك الأهلي من أداء متميز في بداية هذا الموسم، فلم تستقبل شباكه حتى الأن سوى هدف واحد فقط من النادي الأهلي، حيث فاز في مباراته الأولى أمام طلائع الجيش بنتيجة 3-0، وهزم الإسماعيلي بهدف وحيد، وخسر بهدف واحد فقط من الأهلي، وهو من أقوى خطوط دفاع الدوري حتى الأن.