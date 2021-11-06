ديربي مانشستر: هدف تاريخي وتألق سيلفا يحافظان على النتائج الكارثية للشياطين الحمر.

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واصل مانشستر يونايتد عروضه المخيبة في الدوري، وخسر على ملعبه بنتيجة 2-0 ضد جاره وغريمه، مانشستر سيتي، في ديربي المدينة الإنجليزية ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من البريميرليج .

وبدأ الضيوف المباراة بقوة وسجلوا هدف بعد 7 دقائق من البداية عن طريق هدف عكسي من المدافع الإيفواري إيريك بايلي.

وضاعف الضيوف تقدمهم بهدف ثان قبل نهاية الشوط الأول بلحظات قليلة عن طريق لاعب الوسط البرتغالي، بيرناردو سيلفا.

وواصل الضيوف هيمنتهم في الشوط الثاني واهدروا اكثر من فرصة لزيادة غلتهم التهديفية، لينتهي الديربي لصالح مانشستر سيتي ويواصل مانشستر يونايتد نتائجه المخيبة بتلقيه الخسارة الرابعة في أخر 6 مباريات من الدوري.

الفوز رفع من رصيد مان سيتي إلى 23 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 17 نقطة في المركز الخامس.

رجل المباراة:

استحق بيرناردو سيلفا جائزة رجل المباراة بعد اداء كبير من لاعب الوسط البرتغالي الذي سجل الهدف الثاني في المباراة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- إيريك بايلي دخل التاريخ كونه أول لاعب من مانشستر يونايتد يسجل هدفًا عكسيًا في مرمى فريقه خلال ديربي مانشستر في عهد البريميرليج.

- مانشستر يونايتد بدون شباك نظيفة على ملعبه في أخر 14 مباراة بمختلف البطولات، وهو سجل سلبي لم يتكرر منذ عام 1959.

- هدف إيريك بايلي العكسي هو أول هدف لمانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في البريميرليج منذ هدف نيكولاس اوتامندي في ديسمبر 2019.

- جميع أهداف بيرناردو سيلفا في ديربي مانشستر سُجلت على ملعب أولد ترافورد (3).

- أصحاب الأرض فازوا في 3 من بين أخر 17 ديربي مانشستر بمختلف البطولات، مقارنة بفوز الضيوف في 11 (التعادل في 3)، مع حفاظ الفريق الزائر على نظافة شباكه في أخر 4 مباريات.

- فوز مانشستر سيتي اليوم يعني أن الفريق قد فاز في 8 مناسبات على ملعب أولد ترافورد في البريميرليج، أكثر من أي فريق أخر في عهد المسابقة. الفريق فاز في 7 من أخر 11 مباراة على ملعب أولد ترافورد (تعادل 2 وخسر 2).

- خسارة مانشستر يونايتد على ملعبه اليوم تعني أن الفريق خسر 8 مباريات محلية (في الدوري والكأس) على ملعبه خلال عام 2021، وهو رقم سلبي لم يتحقق منذ عام 1989.

- مانشستر يونايتد خسر مباراتين على ملعبه بدون تسجيل أهداف للمرة الأولى منذ خسارته بنتيجة 3-0 ضد ليفربول ومان سيتي في مارس 2014 تحت قيادة دافيد مويس.

- دافيد دي خيا سيلعب اليوم مباراته رقم 350 في البريميرليج ليعادل الرقم القياسي الإسباني للمشاركات في الدوري والمدون بأسم سيسك فابريجاس.