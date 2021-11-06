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يبدأ فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى بداية من الجمعة المقبل، وعقب انتهاء فترة الإجازة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 6 أيام، عقب الخسارة من الأهلى بنتيجة 5/3.

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى أمام الإسماعيلى، والمحدد لها يوم 19 من الشهر الجارى، باستاد الإسماعيلية في مواجهة ستكون في غاية الصعوبة على الفريقين.

وكان الجهاز الفني للزمالك قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 6 أيام بسبب فترة التوقف الدولي التي سيخوض خلالها المنتخب الوطني الأول مباراتين أمام أنجولا والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.