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معسكر ينطلق غداً استعداداً لمواجهتى انجولا و الجابون

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معسكر المنتخب ينطلق غداً استعداداً لمواجهتى انجولا و الجابون معسكر ينطلق غداً استعداداً لمواجهتى انجولا و الجابون

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يبدأ منتخب لكرة القدم، بقيادة كارلوس كيروش، المعسكر المغلق غدا الاحد أستعدادا للسفر إلى انجولا يوم 10 نوفمبر الجاري على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض المباراة المرتقبة بين المنتخبين يوم 12 من نفس الشهر في تصفيات 2022.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراتي انجولا والجابون بتصفيات كأس العالم حتى يحسن موقعه في تصنيف الفيفا قبل سحب قرعة الدور الثاني من تصفيات كأس العالم حيث يسعى لدخول قائمة الخمسة الكبار على حساب نيجيريا

واعلن الجهاز الفنى قائمة المعسكر للمباراتين وضم كلاً من، 26 لاعبا على النحو التالي :حراس المرمى:محمد الشناوي ( الأهلي )، محمد أبوجبل ( )، محمد صبحي ( فاركو )، محمود جاد ( انبي)، اكرم توفيق ( الأهلي )، أحمد فتحي ( بيراميدز )، احمد حجازي ( الاتحاد السعودي )، احمد ياسين ( البنك الأهلي )، ايمن اشرف ( الأهلي )، محمود علاء ( الزمالك )، احمد فتوح ( الزمالك )، محمد حمدي ( بيراميدز )، محمود حمدي «الونش» ( الزمالك )، محمد النني ( أرسنال الإنجليزي )، حمدي فتحي ( الأهلي )، عمرو السولية ( الأهلي )، امام عاشور ( الزمالك )، عبدالله السعيد ( بيراميدز )، مصطفى فتحي ( الزمالك )، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني )، محمد شريف ( الأهلي )، أحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي )، مصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي )، مروان حمدي ( سموحة )، محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي )، محمد مجدي «أفشة» ( الأهلي ).

المصرى اليوم

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