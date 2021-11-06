انتصارات الاهلى مستمرة..فريق الناشئين يهزم الاسماعيلي بهدفين

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فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ فاز على ضيفه الإسماعيلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتها، اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: إياد تامر. الدفاع: آدم طارق- محمد السيد- إياد مدحت- محمد عاطف. الوسط: حازم عاشور- عمر فتحي- محمد رأفت- عصام أحمد- أحمد الشيخ. الهجوم: محمد عبدالفتاح «تاحا».

وشارك يوسف عبدالقوي بدلًا من أحمد الشيخ، وأحمد عصام بدلًا من تاحا، وزيدان ناجح بدلًا من محمد عاطف.

افتتح محمد عبدالفتاح «تاحا» التسجيل للأهلي في الدقيقة ٣٧ برأسية، وفي الشوط الثاني أضاف أحمد الشيخ الهدف الثاني برأسية أخرى رائعة، ليفوز الأهلي بثنائية نظيفة. بهذه النتيجة وصل أهلي ٢٠٠٧ للفوز الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى ١٥ نقطة، بالعلامة الكاملة، حيث فاز على كل من الشرقية للدخان بسبعة أهداف دون رد، وعلى غزل المحلة بستة أهداف دون رد، وعلى إنبي ٣- ١، وعلى المقاولون العرب ٤- ٣، وعلى الإسماعيلي ٢- صفر، مسجلًا ٢٢ هدفًا، مقابل ٤ أهداف في مرماه. ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٧ بالأهلي أسامة زكي مديراً فنياً وسعيد صبحي مدرباً مساعداً ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمى وصابر سنادة إداري الفريق وحسن عبدالمطلب طبيب الفريق ومحمد نحلة مخطط الأحمال والإعداد البدني وناجح أبوزهرة إخصائي التدليك.