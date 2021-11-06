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قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الاول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، السفر الى انجولا يوم 10 نوفمبر الجاري الى انجولا على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة انجولا فى التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة كاس العالم المقبله فى قطر 2022

حيث يخوض المنتخب الوطنى المباراة بشكل رسمي يوم 12 من الشهر نفسه، حيث يسعي كيروش و الجهاز الفنى المعاون له لتحقيق الفوز و ضمان الحفاظ على صدارة المجموعة الافريقية، ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراتي أنجولا والجابون بتصفيات كأس العالم حتى يحسن موقعه فى تصنيف الفيفا قبل سحب قرعة الدور الثاني من تصفيات كأس العالم، حيث يسعى لدخول قائمة الخمسة الكبار على حساب نيجيريا