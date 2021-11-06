متعب: انتخابات الأهلي خطوة مؤجلة.. وصلاح معلم أجيال

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كشف عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق، عن حقيقة، أنه كان يفكر في خوض انتخابات النادي الأهلي والترشح لها ضمن قائمة محمود الخطيب رئيس النادي

وقال متعب، في تصريحات إذاعية:«أولا شرف لي أن أترشح لخدمة كيان الأهلي بيتي الأول لكن لم أفكر في الأمر حتى الأن وأيضا لم يعرض علي الدخول من قائمة الخطيب».

وأضاف :«موضوع دخولي انتخابات الأهلي مؤجل للوقت الذي أراه مناسبا لهذه الخطوة، لكنها واردة جدا وبقوة في دورات أخرى مقبلة».

وعن تواجده في رابطة الأندية المحترفة قال، :« اتشرف بوجودي كنائب لرئيس الرابطة مع هذه الكوكبة من الخبرات اللي موجودة»، مضيفا :«النادي الأهلي هو من رشحني لهذه الخطوة ، واعتقد أننا قدرنا في وقت قليل نعمل شكل كويس للدوري بداية من عودة الجمهور، وهذا كان تحدي كبير وأشكر وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة عليه».

واختتم متعب حديثه وحواره بالحديث عن الأسطورة محمد صلاح نجم ليفربول قائلا: «صلاح نجح لأنه ركز في الكورة بس واشتغل على نفسه وابتعد عن كل الاغراءات اللي تشتته عن هدفه، وبالنسبة لي صلاح نموذج هيعلم أجيال كثيرة قادمة إزاي تركز في حلمك وتمشي وراه لحد ما تحققه».

وتابع :«صلاح، حاليًا واحد من أفضل 3 لاعبين في العالم، عمل انجازات وأرقام قياسية غير مسبوقة في وقت قصير جدا واتمنى له يفوز بأفضل لاعب في العالم لأنه فعلا يستحق