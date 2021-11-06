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أصدر مرتضى منصور ، رئس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ، بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتوضيح سبب غيابه عن تسلم النادي اليوم السبت.

وقال مرتضى منصور في بيانه :

الي جماهير الزمالك العظيمة .

الي أعضاء وعضوات الجمعية العمومية المحترمين .

كان المفترض ان اتوجه اليوم الي بيتي الثاني نادي الزمالك العريق ومعي مجلس الادارة لتنفيذ حكم القضاء العادل الذي ابرأ ساحتنا لنكمل مدة المجلس ومسيرة العطاء رياضيا واجتماعيا وانشائيا حتي ندعو الجمعية العمومية للانعقاد واجراء انتخابات مجلس الادارة في الموعد القانوني .

ولكن للأسف لم يحدث بسبب ان السيد وزير الشباب والرياضة لم يصدر قرار تنفيذ الحكم حتي الآن .

ونحن لانتكالب علي كراسي ودليل ذلك أنني لم اتوجه الي النادي بمجرد صدور الحكم الذي انصفنا يوم 24 اكتوبر بل ارجأت التنفيذ الي مابعد الثلاث مباريات التي كان من المفروض ان يخوضهم الفريق الاول دعما لاستقرار الفريق .

والله العظيم وحشتني جدران النادي ووحشني الاعضاء وخاصة الاطفال .

لكن انا رجل قانون احترم نفسي واحترم القانون وكما سلمت النادي بهدوء رغم ان القرار الصادر الصادم بايقاف مجلس الادارة يوم 29 نوفمبر الماضي كان قرارا ظالما .

فساصبر حتي استلم النادي ايضا بهدوء وبدون اي مشاكل وبالطريقة القانونية تنفيذا لحكم القضاء الذي لايوقفه اشكالات في التنفيذ او اي طعون حرصا مني علي استقرار هذا الصرح العظيم .

واخيرا كلنا يملأ قلوبنا الحزن علي نتيجة مباراة فريقنا الاول مع النادي الاهلي ولكن اياك ان يجرنا الحزن الي هدم هذا الفريق الذي طالما اسعد الملايين بانتصاراته اصطفوا خلف فريقكم ولا تحبطوه والقادم افضل بإذن الله .