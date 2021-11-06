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حسم اتحاد الكرة برئاسة احمد مجاهد، الجدل حول مباريات كاس مصر في الدور التمهيدي والذي اجريت قرعته عصر الثلاثاء الماضي، بشان حالة انتهاء المباريات بالتعادل حيث سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة دون العمل بنظام الوقت الاضافي في حال انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل، كما تضمنت الخطابات أنه بداية من دور الـ32 لكأس مصر، سيتم تطبيق الوقت الإضافى قبل اللجوء لركلات الترجيح، وحدد اتحاد الكرة أيام 15 و16 و17 نوفمبر الجارى لإقامة مباريات الدور التمهيدى الأول لكأس مصر للموسم الجارى 2021 / 2022 .

وأجريت مباريات الدور التمهيدى الأول لمباريات كأس مصر للعام الجديد، وأسفرت عن مواجهات قوية بين فرق القسم الثانى والثالث وبعض مراكز الشباب، وتعد أبرز المواجهات بين الألومنيوم وبترول أسيوط، وبنى سويف والفيوم، والمصرية للاتصالات والإنتاج الحربى، والمريخ والقناة، والأوليمبى وأبوقير للأسمدة