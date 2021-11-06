عبد العاطي يمنح لاعبي فاركو راحة لمدة 48 ساعة

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قرر مجدي عبدالعاطي، المدير الفي للفريق الكروي الاول بنادى فاركو، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة خلال فترة توقف الدورى الحالي، بسبب ارتباط المنتخب الوطني بخوض التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة كاس العالم في قطر، حيث يواجه الفراعنة منتخبي الجابون وانجولا.

ويسعي مجدي عبدالعاطي لمنح اللاعبين اكبر قسط من الراحة والتخلص من حالة الاجهاد التي انتابت بعض اللاعبين بسبب تلاحم المباريات، والتي اقيمت في الجولات الثلاثة لبطولة الدورى الممتاز، والتى خسرهم الفريق امام فيوتشر وبيراميدز والجونة على الترتيب، ويسعي الجهاز الفنى ايضا لاستغلال فترة التوقف لعلاج الاخطاء التي ظهرت على اداء الفريق.