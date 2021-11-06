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فتيات 15 مايو بشبرا تحصلن على المركز الاول في خماسى كرة القدم

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فتيات 15 مايو بشبرا تحصلن على المركز الاول في خماسى كرة القدم فتيات 15 مايو بشبرا تحصلن على المركز الاول في خماسى كرة القدم

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اللقاءات الرياضية في خماسى كرة القدم للفتيات لأوائل الإدارات الفرعية وذلك على ملاعب مركز شباب مشتهر

أسفرت النتائج عن فوز مركز شباب 15 مايو بشبرا على المركز الأول كما حصل نادي شباب طوخ على المركز الثاني ومركز شباب باسوس حصل على المركز الثالث ومركز شباب كفر شكر على المركز الرابع، وتم تسلم الفائزين جوائز عينيه للفرق الفائزة

قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة ان اللقاءات الرياضية تهدف لجذب عدد كبير من الناشئين المشاركين وتحقيق الاهداف الموضوعة من شغل اوقات الفراغ واكتشاف الكثير من المواهب ورعايتها وتنميتها

ونظمت مديرية الشباب ماراثون للجرى لمجموعة شباب المتطوعين حيث كانت نقطة البداية من أمام ديوان محافظة القليوبية إلى نقطة النهاية بحديقة صقلية بمنطقة الفلل ببنها ووجود علم بطول 50 متر لبث روح الوطنية والانتماء في نفوس الشباب وتشجيع الرياضة

اوضح «الصبروط» ان المارثون شارك فيه 500 شاب وفتاة من مراكز شباب القليوبية وفرق الجوالة والكشافة، وشباب من كلية التربية الرياضية بجامعة بنها.

المصرى اليوم

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