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تعليق مثير من نادر السيد على نتيجة مباراة القمة.. وجدل جماهيري حول الحارس

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تعليق مثير من نادر السيد على نتيجة مباراة القمة.. وجدل جماهيري حول الحارس تعليق مثير من نادر السيد على نتيجة مباراة القمة.. وجدل جماهيري حول الحارس

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أثار نادر السيد حارس مرمى نادي ومنتخب السابق حالة من الجدل الشديد بين الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعليقاته حول نتيجة مباراة القمة.

ونجح الأهلي في الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 5-3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين الجمعة ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي تصريحات إذاعية صباح اليوم السبت قال نادر السيد: الأهلي مكنش مكتسح مباراة القمة، لو خرجنا ضربات الجزاء النتيجة ممكن النتيجة تكون تعادل أو 1/2 بالعافية.

وأضاف نادر السيد: بصراحة شايف إدارة كارتيرون أفضل من إدارة موسيماني.

وجاءت هذه التصريحات لتثير حالة من الجدل بين الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي وكتب أحد الجماهير عب موقع «تويتر» تعليقاً على تصريحات الحارس الدولي السابق :

وكتب أحد الجماهير: دة قانون جديد نشيل ضربات الجزاء لا كدة أوفر الصراحة بلاها كورة كفاية بقى العالم بيضحك عليكم.

وأضاف مشجع من إحدى الدول الخليجية وفقاً للهجته: على هيك يشيلو ضربات الجزاء اللي خدها الزمالك كلها.. ما بيحصل حتى مركز تاني

ورد متابع آخر على تصريح نادر السيد كاتباً: ده تصريح واحد شاف الماتش أو لعب كرة قبل كده في حياته.. لا تعليق.

المصرى اليوم

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