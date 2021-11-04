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قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن سعر الفول المستورد يتراوح ما بين 11 لـ13 جنيه للكيلو الواحد، أما الفول البلدي فيتراوح ما بين 16 لـ24 جنينه، مشيرًا إلى أن أسعار الفول ارتفعت بشكل نسبي عن الأيام الماضية، فعند مقارنة الأسعار بالعام الماضي، نجد أن الأسعار منخفضة، خاصة أن الاسعار وصلت قبل العام الماضي لـ35 جنيه للكيلو الواحد.

وتابع «أبوصدام»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، مساء الخميس، أن مصر دولة مستوردة للبقوليات من الفول والعدس، لافتَا إلى أن مصر تزرع 120 الف فدان من الفول، و2000 فدان من العدس.

ولفت إلى أن زراعات الفول والعدس تقلصت السنوات الأخيرة نظرًا لعدم استقرار الأسعار، خلاف إصابة الفول ببعض الأمراض ،مما أدى لعزوف الفلاحيين عن هذه الزراعات.

وأشار إلى أن السعر العالمي للبقوليات يتحدد وفقًا للأسعار العالمية، خاصة أن مصر دولة مستوردة، مشيرًا إلى أن الاسعار زادت خلال الفترة الاخيرة نظًرا لقلة المساحات المزروعة بسبب التغيرات المناخية.