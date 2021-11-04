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قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، إن المخزون من السلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر والقمح والأرز أو الدواجن واللحوم يتراوح ما بين 3 لـ8 أشهر.

وتابع «شيحة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، مساء الخميس أن مصر من الدول القليلة التي لديها استقرار في المخزون السلعي، مشيرًا أن التغيرات العالمية مثل أزمة كورونا تؤثر على الأسعار، خاصة أنها أدت لقلة المعروض.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحركات في الأسعار سواء في تكلفة النقل أو السلعة، وهذا يؤثر على السلعة التي تباع في النهاية للمستهلك.