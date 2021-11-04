لقاح «هندي» جديد ضد «كورونا».. و«الصحة العالمية» تجيزه

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أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، حتى الأربعاء الماضي، أن عدد الوفيات نتيجة الاصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 32 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 248 مليونًا وما يقارب 441 ألف إصابة، تعافى منهم 225 مليونًا ونحو 112 ألف مريض.

ومنحت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء الماضى، موافقة طارئة للقاح هندى مضاد لفيروس كورونا، تم تطويره وتصنيعه بالكامل في الهند.

وجاء في بيان الصحة العالمية أن اللقاح «كوفاكسين» الذي طوّرته شركة هندية تدعى «بهارات بايوتيك» يُعطَى على جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن هذا اللقاح «مناسب خصوصًا للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، نظرًا لسهولة تخزينه».

استمرار عمليات تطعيم الأطفال وكبار السن فى العالم ضد فيروس كورونا

وحول فاعلية اللقاح لفت بيان المنظمة إلى أن لقاح «كوفاكسين» فعال بنسبة 78%، مضيفةً أنه «موصى به لجميع الفئات العمرية بدءًا من سن 18 عامًا».

عربيًا

قالت هيئة الغذاء والدواء السعودية إنها وافقت على استخدام لقاح شركتى «فايزر» الأمريكية و«بيونتيك» الألمانية للوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا.

وأوضحت الهيئة في بيانها الرسمى أنها أصدرت هذا القرار بعد أن تقدمت شركة فايزر بطلب الموافقة والاعتماد من قبل الهيئة، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استخدامه لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم خمسة أعوام فما فوق.

وأشارت إلى أن القرار جاء استنادًا على البيانات التي قدمتها الشركة، وبينت أن اللقاح استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة، إذ تضمنت الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية.

استمرار عمليات تطعيم الأطفال وكبار السن فى العالم ضد فيروس كورونا

ويبلغ عدد الملقحين بالكامل ضد فيروس كورونا في السعودية نحو 21.64 مليون شخص ما يمثل حوالى 61% من السكان.

فيما أعلنت وزارة الصحة السعودية وصول المملكة العربية السعودية إلى نسبة 70% من التحصين بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن، في مؤتمر صحفى، أن السعودية وصلت إلى نسبة 70% من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا، وأكد أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية الملائمة لهذه المرحلة وعدم التهاون في تطبيقها.

وأضاف: «قبل أشهر كنا نراقب ارتفاع عدد الحالات والوفيات الناجمة عن كورونا، وها نحن اليوم نراقب انخفاضها، وذلك نتيجة الوعى والالتزام بالإجراءات الاحترازية»، داعيًا المواطنين إلى «المسارعة لاستكمال عملية التحصين، ولمن مر 6 أشهر على أخذهم الجرعة الثانية أن يعززوا مناعتهم بجرعة تنشيطية».

وقررت الإمارات استخدام لقاح فايزر- بايونتيك لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا ضد كورونا، بعد أن كان سينوفارم هو اللقاح الوحيد لتطعيم من هم بين 5 و11 عامًا.

استمرار عمليات تطعيم الأطفال وكبار السن فى العالم ضد فيروس كورونا

محليًا

شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولى على أنه سيتم تفعيل قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر الجارى بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يُجرى تحليل PCR كل أسبوع.

وأكد مدبولى، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى، أنه تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل، عدم السماح لأى مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، داعيًا المواطنين إلى سرعة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ولاسيما أن الدولة وفرت ملايين الجرعات من مختلف اللقاحات المعتمدة لمواطنيها خلال الفترة الماضية.

وقال السفير نادر سعد، في تصريحات تليفزيونية، عبر مداخلة هاتفية، أن الموظف يستطيع طلب استخراج بطاقة مؤمنة من موقع وزارة الصحة تثبت تلقيه اللقاح، ويمكن استخدامها للسفر.

وأوضح إمكانية استخدام التطبيق الإلكترونى الذي يستطيع الموظف أو المواطن أن يثبت من خلاله حصوله على لقاح كورونا، ويطلق عليه جواز السفر الصحى، ويمكن استخدامه في الخارج ومطلوب في العديد من المطارات بالخارج.

استمرار عمليات تطعيم الأطفال وكبار السن فى العالم ضد فيروس كورونا

ولفت إلى أن إعلان تطعيم الفئة العمرية بداية من 15 عامًا حتى 18 عامًا بلقاح فايزر جاء بعد توفر اللقاح المناسب لهذه الفئة العمرية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان غدًا عن آليات التطعيم والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أن مصر تلقت مؤخرًا 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر، منوهًا بأن الطلبة سيكونون حريصين على الحصول على اللقاح، لافتًا إلى أنه لن يتم إلغاء قرار منع دخول الموظفين للمقار الحكومية بدون إثبات تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح على الأقل.

وأكدت وزارة الصحة أن مصر مازالت في الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك استقرارًا في الوضع الوبائى الحالى.

وتابعت: «مازلنا في ذروة الموجة الرابعة والأيام القليلة الماضية كان هناك ثبات في أعداد الإصابات ولكن كان فيها ارتفاع بالوفيات»، مضيفة: «الوضع الوبائى الحالى مستقر، ومن المتوقع أن نشهد موجة الانكسار قريبًا لهذه الموجة».

وشهدت مصر خلال هذا الأسبوع تفعيل تطبيق على الهواتف المحمولة بنسختين للأندرويد والآيفون، ليكون بمثابة جواز سفر صحى إلكترونى، يمكن استخدامه في المطارات، ويكون بديلًا عن الشهادات الورقية الخاصة بإثبات الحصول على لقاح كورونا.

وقال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزارة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن هذا التطبيق يوضح ما إذا كان الشخص قد حصل على اللقاح أم لا، ويكون مزودًا بـ«كيو آر كود»، وهو ما يسمى جواز السفر الصحى أو الطبى، ويُقرأ في جميع مطارات العالم، ويُعرف من خلاله حصول المواطن على أي نوع من أنواع اللقاحات، كما أنه صالح للاستخدام داخل وخارج مصر.

وأشار مستشار الوزارة لتكنولوجيا المعلومات إلى أن المسافر سيُدخل بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان: «أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصلًا على جرعتين من اللقاح»، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقى اللقاح.

وكان إجمالى العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 332889، من ضمنهم 279823 حالة تم شفاؤها، و18769 حالة وفاة.