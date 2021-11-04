واشنطن تدعو جبهة تيجراي لوقف زحفها نحو العاصمة الإثيوبية

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طالبت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في إثيوبيا، اليوم الخميس، بضبط النفس ووقف الأعمال العدائية وبدء مفاوضات غير مشروطة، بعدما أبدت قلقها من توسع نطاق الصراع في شمال البلد الأفريقي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، في مؤتمر صحفي: «ندعو جبهة تحرير تيغراي لوقف التقدم تجاه العاصمة أديس أبابا، ونطلب من جميع الأطراف الإثيوبية ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية».

كما دعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، كل الأطراف المنخرطة في الصراع الإثيوبي إلى بدء مفاوضات دون شروط مسبقة، وكذلك إلى محاسبة «كل من انتهك حقوق الإنسان هناك». وأكد برايس قلق بلاده من «توسع دائرة العنف في شمال إثيوبيا، والآثار المترتبة، بما في ذلك المخاطر على أمن وسلامة الأمريكيين هناك» والتي قال إنها على رأس قائمة أولويات واشنطن.

وجدد دعوة الخارجية للرعايا الأمريكيين، قائلا: «ندعو جميع المواطنين الأمريكيين في ظل فرصة تواجد الطيران التجاري المتاح لمغادرة أديس أبابا.. ونحثهم على مغادرة البلاد».