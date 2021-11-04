الصحة العالمية تكشف المستحقين لـ«الجرعات المعززة» للقاح كورونا

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حثت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس الشركات المصنعة للقاحات فيروس كورونا إلى إعطاء الأولوية لتسليم اللقاحات إلى مبادرة (كوفاكس) الرامية لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة، وقالت إنه لا ينبغي إرسال المزيد من الجرعات إلى البلدان التي تزيد فيها نسبة التطعيم عن 40 بالمئة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه ينبغي عدم إعطاء الجرعات المعززة إلا للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة

وأضاف «نواصل مطالبة الشركات المصنعة للقاحات التي حازت بالفعل على موافقة منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ للقاحات التي تنتجها لإعطاء الأولوية لمبادرة كوفاكس، وليس لمصلحة المساهمين».

وتابع قائلا إن إقرار منظمة الصحة العالمية للقاح (كوفاكسين) الذي تنتجه شركة الأدوية الهندية (بهارات بيوتك) يوم الأربعاء من شأنه أن يساهم في توزيع اللقاحات بعدالة .