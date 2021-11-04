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افتتاح ورشة عمل لتفعيل إدارة الأصول وحصر الطرق المحلية في المنيا

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افتتاح ورشة عمل لتفعيل إدارة الأصول وحصر الطرق المحلية في المنيا افتتاح ورشة عمل لتفعيل إدارة الأصول وحصر الطرق المحلية في المنيا

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كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اللواء ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، بافتتاح فعاليات ورشة عمل للإعداد وتفعيل إدارة الأصول لحصر الطرق المحلية، وذلك ضمن الاستعداد للمد الجغرافي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد حول الإطار التخطيطي الشامل وآليات إعداد خطة التنمية المتكاملة 2030، والذي يتضمن حصر الطرق المحلية داخل المحافظة مع العمل على تمثيلها على قاعدة نظم المعلومات الجغرافية، وذلك من خلال إعداد قاعدة بيانات جغرافية، لتسجيل بيانات حصر الطرق بمدينة المنيا كمرحلة أولى.

جاء ذلك -بحسب بيان الخميس- بحضور ربيع محمد عبدالبصير، اخصائي التخطيط بالمكتب التنسيق ببرنامج التنمية المحلية، والمهندسة مني علاء أخصائي تخطيط عمراني برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، محمود رجب مدير مديرية الطرق والنقل، مسئولي الـ GIS بالمحافظة، نائب رئيس مدينة المنيا، وإدارة التخطيط العمراني، ومدير إدارة الموازنة العامة بالمحافظة وتناولت ورشة العمل توصيف حالة الطرق والذي يساعد المحافظة في إعداد خطة صيانة وتشغيل معالجة العيوب الناتجة من أعمال الحصر الميداني، مما يساعد للحفاظ على أصول المحافظة بقطاع الطرق المحلية، وتفعيل خطط الصيانة والتشغيل.

من جانبه، ناقش السكرتير العام المساعد، خلال فعاليات ورشة العمل، تعظيم الاستفادة من استثمارات وجهود الدولة في منظومة متكاملة تحقق التنمية المستدامة، مؤكداً على أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وبما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محلياً.

المصرى اليوم

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