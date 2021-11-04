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تسترجع المصري اليوم التصريحات الأخيرة لمدرب الزمالك قبل القمة 123 حيث أشعل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، الحرب النفسية مع الأهلي قبل لقاء القمة المقرر إقامته الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

وقال كارتيرون خلال تصريحات متلفزة، الموسم الجاري سيكون صعبا للغاية على فريقه، في ظل الظروف المالية الحالية.

أضاف: نسعى للحفاظ على لقب الدوري، ونتعامل مع الوضع الحالي بعد إيقاف القيد، ونملك قواما مميزا، كما استفدنا من عودة بعض المعارين وعلى رأسهم مصطفى فتحي.

وقال: بالطبع المال يؤثر على كرة القدم، من الصعب إقناع لاعب ببذل المزيد من الجهد، وهو لا يتقاضى مستحقاته.

توقع المدرب الفرنسي فوز الأهلي خلال القمة، وقال: الأهلي على سبيل المثال سيكون الأقرب للفوز بلقاء القمة المقبل، لأنهم أنفقوا أموالا طائلة.. سنصارعهم بلا شك على اللقب، لكن الأموال ترجح كفتهم.

واعتبر أن الزمالك ليس مرشحا للتتويج بلقب الدوري، مشيرا إلى أن النادي يحاول تجديد عقد نجمه المغربي، أشرف بن شرقي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، لأنه «لاعب مهم ومؤثر».

وأردف كارتيرون: «أين العدالة في الدوري المصري؟ عندما ظهرت بعض العدالة بتطبيق تقنية الفيديو، فاز الزمالك باللقب.. لكن يجب أن تكون البطولة أكثر عدالة».

وتابع: لا أفهم على سبيل المثال لماذا لا يلعب الأهلي في استاد الإسماعيلية، ولماذا سيذهب الزمالك لمواجهة الإسماعيلي هناك؟ إنها ليست بطولة مجمعة لفريق واحد.

وتمنى المدرب الفرنسي تكرار سيناريو نهائي القرن بين الأهلي والزمالك، هذا الموسم، في دوري أبطال إفريقيا.