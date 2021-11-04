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الخطوط تُسيّر رحلة "متحف السماء" ترويجًا للسياحة إلى العُلا

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الخطوط السعودية تُسيّر رحلة "متحف السماء" ترويجًا للسياحة إلى العُلا الخطوط تُسيّر رحلة "متحف السماء" ترويجًا للسياحة إلى العُلا
على متنها قطع مختارة لعددٍ من الآثار عن أسرار حضاراتها القديمة

الخطوط السعودية تُسيّر رحلة

سيّرت الخطوط اليوم رحلة "متحف السماء" الفريدة من نوعها من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بمحافظة العُلا وعلى متنها قطع مختارة طبق الأصل لعددٍ من الآثار التي تم اكتشافها خلال تنقيب علماء الآثار عن بعض أسرار حضارات العُلا القديمة.

واحتفت السعودية بهذه المناسبة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض قبل انطلاق الرحلة، بتخصيص الشعار الخاص بالمناسبة في شاشة العرض بمنصة إنهاء إجراءات السفر، وامتدّ الاحتفاء إلى صالة الفرسان، وتسلم الضيوف المغادرين عند بوابة المغادرة البطاقة التذكارية لصعود الطائرة المتضمنة شعار الرحلة "متحف السماء".

ورحّب قائد الطائرة بالضيوف على متن الرحلة، ثم بدأت الفعاليات أثناء الرحلة باستعراض تاريخ القطع الأثرية التي جُلبت خصيصًا لهذه المناسبة، تلا ذلك استمتاع الضيوف بالعرض الأول للفيلم الوثائقي من قناة ديسكفري "معماريو شبه الجزيرة العربية القديمة"، ويعد إضافة لباقة محتوى الترفيه الجوي على أسطول "السعودية"، الذي يبلغ أكثر من (5) آلاف ساعة بالتعاون مع شركات عالمية لاختيار أفضل الأفلام لمختلف الفئات العمرية، إلى جانب بقية الباقات الأخرى بما يشمل دعم المحتوى المحلي والمبادرات ذات العلاقة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتشغّل "السعودية" رحلاتها بين العُلا وكل من الرياض وجدة والدمام بواقع (32) رحلة أسبوعيًا في الاتجاهين وبسعة مقعدية تبلغ أكثر من (4,4) آلاف مقعد، وخلال المدة من يناير وحتى نهاية أكتوبر 2021م تم نقل نحو (43,7) ألف ضيف، فيما بلغ عدد الرحلات (753) رحلة.

يُشار إلى أنه تم توفير أكثر من (10) باقات إلى العُلا عبر برنامج "السعودية" السياحي "عطلات السعودية" ضمن باقة الخدمات المتكاملة من رحلات الطيران والفنادق، إضافة إلى إمكانية توفير سيارة وتنظيم جولات سياحية، وتساعد المنصة الإلكترونية للبرنامج (www.holidaysbysaudia.com) الضيوف على التخطيط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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