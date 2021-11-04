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خبير تغذية: القهوة الخضراء تزيد من معدل الحرق بدون أي دهون

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خبير تغذية: القهوة الخضراء تزيد من معدل الحرق بدون أي دهون خبير تغذية: القهوة الخضراء تزيد من معدل الحرق بدون أي دهون

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن الألياف الغذائية تقوم بامتصاص الصفراء التي تحتوي على أكبر قدر من السعرات الحرارية إلى الفضلات.

.وتابع "غزالي"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الألياف الغذائية تقوم بإعداد غلاف على النشويات كغطاء لمنع تكسيرها من قبل الجسم، وبالتالي لا يستفيد الجسم من هذه النشويات، فيلجأ الجسم إلى تكسير دهون الجسم للحصول على السعرات الحرارية.

ولفت إلى أن معدل الحرق لا يكون ضعيف إلا إذا كانت هناك مشكلة في الغدة الدرقية، ومن الممكن التغلب على هذه المشكلة من خلال تناول القهوة الخضراء أو الشاي الأخضر الذي يزيد من معدل الحرق بدون أي مجهود .

المصرى اليوم

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