بالصور..إيهاب توفيق يشيد بـ«تي شيرت» الأهلي الجديد

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قام الفنان إيهاب توفيق بزيارة المنفذ الرئيسي لراعي ملابس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكان في استقباله محمد حميدة وفريق عمل الشركة.

وأشاد توفيق بفانلة الأهلي الجديدة سواء على مستوى الخامة أو التصميم مؤكدا أنه قميص الأهلي دائما ما تلقى رواجا كبيرا بين مشجعيه لاسيما أنه أحد عشاق الأهلي منذ الصغر.

وحرص توفيق على إلتقاط بعض الصور التذكارية بـ«تي شيرت» الأهلي الجديد متمنيا الفوز للأهلي غدا أمام الزمالك وأن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالفريقين ومصر في إطار الروح الرياضية.