Egypt Health passport Application .. وداعاً لشهادت التطعيم الورقية (رابط التحميل)

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في خطوة طال أنتظارها بدأت وزارة الصحة والسكان، اعتبارا من أمس الأربعاء، تفعيل تطبيق «Egypt Health passport» على الهواتف المحمولة بنسختين للأندرويد والآيفون، ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، ويكون بديلا عن الشهادات الورقية الخاصة بإثبات الحصول على لقاح كورونا.

الرابط التطبيق (هنا)

وذكرت الوزارة الغرض من التطبيق، لمعرفة موقف الشخص من تطعيم لقاح كورونا، وهو مزود بثلاث الوان اللون الأحمر يدل على ان الشخص غير حاصل على اللقاح، أما اللون الأصفر فيدل على أخذ جرعة واحدة من لقاح كورونا، واللون الأخضر يدل على أخذ الشخص للجرعتين من لقاح كورونا.

خطوات الاستخدام تطبيق Egypt Health passport 1- تنزيل التطبيق من على متجر جوجل بلاي أو أبل ستور 2- يقوم المستخدم باختيار اللغة بين اللغة العربية والإنجليزية 3- تسجيل الرقم القومي للمستخدم 4- تسجيل رقم الطلب وهو الرقم الذي يحصل عليه حين التسجيل لتلقي لقاح كورونا 5- معرفة حالة التطعيم

يتيح تطبيق Egypt Health passport للمواطنين المصريين والأجانب الذين تم تسجيلهم في منظومة اللقاح الخاص بفيروس كوفيد-19 المصرية من التسجيل وعرض بيانات اللقاح الخاصة بهم ومشاركتها بطريقة آمنة. يعرض التطبيق الحالة المحدثة عن تلقي جرعات التطعيم الخاص بفيروس كوفيد-19 وكذلك المواعيد المحددة لكل جرعة .

كما يتيح تطبيق Egypt Health passport مشاركة بيانات التطعيم بطريقتين مؤمّنتين، إحداهما بصرية من خلال مشاركة حالة التطعيم من خلال شاشة الهاتف المحمول، والأخري إلكترونية من خلال QR code يمكن قراءته بكاميرا الهاتف المحمول ومن ثم الضغط على الرابط الذي سيتم إظهاره. في كلتا الحالتين يقوم التطبيق بتغيير لون خلفية الشاشة بحسب حالة اللقاح لسهولة التعرف على الحالة بطريقة بصرية سريعة .

يمكن للأعضاء المسجلين في التطبيق إضافة أكثر من وثيقة سفر إلى ملفهم الشخصي واستخدام تلك البيانات لمشاركتها مع حالة التطعيم أثناء السفر من وإلى خارج مصر .

كما يمكن للأعضاء المسجلين مشاركة بيانات التطعيم الخاصة بهم بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت .

تعتبر حالة التطعيم المعروضة في التطبيق بمثابة وثيقة رسمية لدخول الأماكن التي تشترط أخذ اللقاح لدخولها، وذلك بدلاً من شهادات التطعيم الورقية.

وأتخذت وزارة الصحة والسكان قرار بعدم دخول أي موظف لم يتلقى اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، وذلك بعد يوم 15 نوفمبر القادم.

كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

إلى جانب إعلانها امس عن تفعيل تطبيق Egypt Health passport