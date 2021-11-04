رئيس جامعة الأقصر يوافق على قبول جميع التماسات السكن الجامعي

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ترأس الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اجتماع أعضاء مجلس إدارة المدن الجامعية، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة أعمال قبول الالتماسات الخاصة بتسكين طلبة الجامعة للعام الدراسي الجديد 2022/2021، بحضور جمال سيد، أمين عام الجامعة، وعبدالقادر إبراهيم، منسق الجامعة لشئون المدن الجامعية، وعلاء مغازي، مدير الإدارة العامة للمدن الجامعية، وعزة سيد، مسؤول شؤون الاقامة بالمدن الجامعية، وذكاء محمد، مسؤول إدارة الرحلات والنشاط الاجتماعي بالجامعة.

ووافق المجلس على قبول جميع الالتماسات المقدمة من جميع الطالبات بسكن الراوي وطيبة الجامعي، وكذلك قبول 4 إلتماسات للطلاب بالسكن الجامعي بمدينة طيبة طبقا للأماكن الشاغرة.

وأوصى رئيس الجامعة خلال الاجتماع بتقديم كافة التسهيلات الممكنة خلال إجراءات تسكين الطلاب، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على سلامة الطلبة والطالبات.