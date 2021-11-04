أخبار عاجلة

عام على دخول قوات السلام الروسية قره باغ -
تسبب انبعاثات.. حملة لضبط المخالفات البيئية تضبط 48 سيارة بالقاهرة والجيزة (صور) -
الحكومة توضح حقيقة رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي -
3 أهداف لـ محمد صلاح الأفضل في ليفربول لشهر أكتوبر: «أداء فردي رائع» .. فيديو -
«الداخلية»: 6 متهمين وراء إجبار مواطن على توقيع 81 إيصالات وعقد على بياض بالإكراه -
«معلومات الوزراء» يصدر العدد العاشر من مجلة «آفاق اقتصادية معاصرة» -
ضبط مواطن خبّأ الحشيش في خزان وقود -
"سكني": إتاحة 700 وحدة بالمنطقة الشرقية للحجز بأسعار تبدأ من 309 آلاف ريال -
جازان.. القبض على شخص يحمل 19 كيلوجرامًا من الحشيش مخبأة في خزان وقود مركبة -
لهذا السبب المهم.. احذر بدء يومك بتناول الموز! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة الأقصر يوافق على قبول جميع التماسات السكن الجامعي

Print
رئيس جامعة الأقصر يوافق على قبول جميع التماسات السكن الجامعي رئيس جامعة الأقصر يوافق على قبول جميع التماسات السكن الجامعي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اجتماع أعضاء مجلس إدارة المدن الجامعية، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة أعمال قبول الالتماسات الخاصة بتسكين طلبة الجامعة للعام الدراسي الجديد 2022/2021، بحضور جمال سيد، أمين عام الجامعة، وعبدالقادر إبراهيم، منسق الجامعة لشئون المدن الجامعية، وعلاء مغازي، مدير الإدارة العامة للمدن الجامعية، وعزة سيد، مسؤول شؤون الاقامة بالمدن الجامعية، وذكاء محمد، مسؤول إدارة الرحلات والنشاط الاجتماعي بالجامعة.

ووافق المجلس على قبول جميع الالتماسات المقدمة من جميع الطالبات بسكن الراوي وطيبة الجامعي، وكذلك قبول 4 إلتماسات للطلاب بالسكن الجامعي بمدينة طيبة طبقا للأماكن الشاغرة.

وأوصى رئيس الجامعة خلال الاجتماع بتقديم كافة التسهيلات الممكنة خلال إجراءات تسكين الطلاب، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على سلامة الطلبة والطالبات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تسبب انبعاثات.. حملة لضبط المخالفات البيئية تضبط 48 سيارة بالقاهرة والجيزة (صور)

تسبب انبعاثات.. حملة لضبط المخالفات البيئية تضبط 48 سيارة بالقاهرة والجيزة (صور)

الحكومة توضح حقيقة رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي

الحكومة توضح حقيقة رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي

3 أهداف لـ محمد صلاح الأفضل في ليفربول لشهر أكتوبر: «أداء فردي رائع» .. فيديو

3 أهداف لـ محمد صلاح الأفضل في ليفربول لشهر أكتوبر: «أداء فردي رائع» .. فيديو

«الداخلية»: 6 متهمين وراء إجبار مواطن على توقيع 81 إيصالات وعقد على بياض بالإكراه

«الداخلية»: 6 متهمين وراء إجبار مواطن على توقيع 81 إيصالات وعقد على بياض بالإكراه