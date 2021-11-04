الخطيب يعلن شعار قائمته في انتخابات الأهلي: «فريقنا واحد.. هدفنا واحد»

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أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمرشح لذات المنصب في الإنتخابات التي تجري يوم 26 نوفمبر الجاري عن شعار قائمته الإنتخابية «فريقنا واحد.. هدفنا واحد»

وجاء الشعار منبثقًا من رؤية الخطيب وقائمته للأهلي وفروعه الأربعة خلال الفترة المقبلة، وحاجته لفريق إدارة متفاهم، متجانس، ويضم خبرات متنوعة، وشباب متحمس يجمعهم هدف واحد وهو تحقيق طموحات الأهلي وجماهيره ووضع مصلحة النادي فوق كل إعتبار.

وتضم قائمة محمود الخطيب كلًا من: العامري فاروق مرشحًا لمنصب نائب الرئيس، وخالد مرتجي لأمانة الصندوق.

وفي العضوية فوق السن:طارق قنديل- محمد سراج الدين- محمد الدماطي- مهند مجدي- محمد شوقي- محمد الغزاوي- حسام غالي

وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي- مي عاطف.