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مران .. تقسيمة قوية بين اللاعبين استعدادا للقمة

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مران الزمالك.. تقسيمة قوية بين اللاعبين استعدادا للقمة مران .. تقسيمة قوية بين اللاعبين استعدادا للقمة

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي تقسيمة قوية خلال تدريب اليوم الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لخوض لقاء الأهلي المقرر له في الثامنة مساء غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لمجوعتين لخوض تقسيمة في منتصف الملعب، شهدت ندية وحماسا من جميع لاعبي الفريق استعدادا للقاء القمة.

وتضم قائمة الزمالك للقاء الأهلي كل من:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبدالغني – عبدالله جمعة – محمد عبدالشافي – أحمد فتوح – حسام عبدالمجيد

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” -أشرف بن شرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبدالعزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – يوسف إبراهيم “أوباما”

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد

المصرى اليوم

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