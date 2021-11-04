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حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية خلال تدريب اليوم الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لخوض لقاء الأهلي المقرر له في الثامنة مساء غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص الفرنسي كارتيرون المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التدريبات الفنية استعدادا للقاء الغد أمام الأهلي.

وتضم قائمة الزمالك للقاء الأهلي كل من:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبدالغني – عبدالله جمعة – محمد عبدالشافي – أحمد فتوح – حسام عبدالمجيد

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” -أشرف بن شرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبدالعزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – يوسف إبراهيم “أوباما”

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد