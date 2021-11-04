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خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لخوض لقاء الأهلي المقرر له في الثامنة مساء غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتولى البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال بالفريق الإشراف على التدريبات البدنية، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل التدريبي للاعبين قبل بدء التدريبات الفنية تحت قيادة الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق.

وتضم قائمة الزمالك للقاء الأهلي كل من:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبدالغني – عبدالله جمعة – محمد عبدالشافي – أحمد فتوح – حسام عبدالمجيد

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” -أشرف بن شرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبدالعزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – يوسف إبراهيم “أوباما”

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد