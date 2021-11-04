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قبل القمة 123 .. مدرب منتخب المغرب يعتذر لـ«بانون»

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قبل القمة 123 .. مدرب منتخب المغرب يعتذر لـ«بانون» قبل القمة 123 .. مدرب منتخب المغرب يعتذر لـ«بانون»

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تقدم وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب بالاعتذار إلى قلب الدفاع بدر بانون لاعب النادي الأهلي، وذلك على خلفية عدم ضمه لقائمة .

وقال خليلوزيتش في المؤتمر الصحفي «بدر بانون قد يكون غاضبا مني لعدم تواجده في القائمة رغم إمكانياته».

وأضاف المدرب القدير «هذا بخلاف أنه في كل مرة تحدث ظروف خاصة مثل إصابته أو مرضه ولكننا نتابعه بشكل مستمر وسيحصل على فرصته».

ويستعد بدر بانون لخوض قمة مباريات الكرة المصرية رفقة الأهلي أمام غدًا الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

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