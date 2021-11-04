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مشاهدة مباراة الأهلي ضد مباشر الجمعة 5-11-2021 في الدوري المصري (لحظة بحلظة)

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مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك مباشر الجمعة 5-11-2021 في الدوري المصري (لحظة بحلظة) مشاهدة مباراة الأهلي ضد مباشر الجمعة 5-11-2021 في الدوري المصري (لحظة بحلظة)

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مباراة الأهلي القادمة ضد الزمالك .. الأهلي يخوض لقاء هاما ومرتقبا أمام غريمه التقليدي الزمالك الجمعة المقبل الموافق 5- 11- 2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021- 2022 .

ينطلق اللقاء بين الأهلي والزمالك عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة- ، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة- ، والعاشرة بتوقيت الإمارات- أبوظبي- دبي .

الأهلي يكسر عقدة البنك الأهلي قبل القمة

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز بهدف نظيف على البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز. سجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التي ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة. بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط .

ينتصر للمرة الثانية في الدوري على حساب طلائع الجيش

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بها مسابقة الدوري، في حين يظل الطلائع في المركز قبل الأخير بدون رصيد من النقاط .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري 5- 11- 2021

يذاع اللقاء بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021- 2022، على أون تايم سبورت المالكة حصريات لحقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز .

التشكيل المتوقع للأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري 5- 11- 2021

محمد الشناوي في حراسة المرمى

بدر بانون- أيمن أشرف- على معلول- أكرم توفيق

عمرو السولية- أليو ديانج

قفشة- بيرسي تاو- لويس ميكيسوني- محمد شريف

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي في الدوري المصري 5- 11- 2021

محمد أبوجبل في حراسة المرمى

أحمد فتوح- محمود الونش- محمود علاء- حمزة المثلوثي

طارق حامد- إمام عاشور- أوباما

أحمد زيزو- بن شرقي- عمرو السعيد .

المصرى اليوم

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