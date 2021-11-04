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بعد تلميح الفراج بانحياز الحكام .. جماهير الأهلي تهاجم الإعلامي السعودي

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بعد تلميح الفراج بانحياز الحكام .. جماهير الأهلي تهاجم الإعلامي السعودي بعد تلميح الفراج بانحياز الحكام .. جماهير الأهلي تهاجم الإعلامي السعودي

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تسبب تصريح مقدم البرامج السعودي وليد الفراج، في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير الأهلي والزمالك.

وكان الفراج قد وجه عبر برنامجه (أكشن مع وليد) سؤالاً للحكم السابق سمير محمود عثمان الحكم المصري حول جنسية الحكم الذي سيدير لقاء القمة بين والأهلي.

وقال عثمان: «سيدير اللقاء حكما مصريا» فرد الفراج قائلاً: «إذن سيفوز الأهلي».

وتسببت التصريحات في موجة غضب لدى جماهير الأهلي التي أطلقت وسم #الفراج_ضحية_التدليس_الزمالكاوي

وتُلعب مباراة القمة 123 بين الزمالك والأهلي غدًا الجمعة في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن لجنة التحكيم في الاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت إسناد مهمة لقاء القمة إلى طاقم وطني.

المصرى اليوم

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