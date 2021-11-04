تعرف على تفاصيل إقامة بطولة أفريقيا للمدارس في كرة القدم

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر تقنية الفيديو كونفرنس، والذي تم عقده من أجل إطلاق البطولة الأفريقية للمدارس في كرة القدم

وأكد الدكتور أشرف صبحي اهتمام الدولة، بشكل كبير، برياضة المدارس في مصر، مشدد على أن الدولة المصرية تعمل على تطوير هذه الرياضة «شيئا فشيئا» على المستويين المحلي والقاري.

وستقام البطولة الأفريقية للمدارس في كرة القدم، كل عام بدعم من الإتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والإتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ومؤسسة موتسيبي للأعمال الخيرية، وتقام منافسات البطولة في المرحلة السنية من (13-15) عاماً، لطلبة المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية من مختلف الدول الأفريقية، والتي تنطلق تصفياتها المحلية مارس 2022 علي أن تبدأ التصفيات النهائية 2023 بمشاركة فريق بنين وفريق بنات من كل دولة أفريقية.

وحضر الاجتماع أمين عام الكاف فيرون موسينجو أومبا، ووزراء الرياضة والتعليم ورؤساء الجامعات الأفريقية وممثلي الكاف والوكالات والجهات الحكومية والاتحادات المعنية، بالإضافة إلي أحمد مجاهد رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الدولي (فيفا) للمساندة الدائمة، والسيد موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، والأمين عام الكاف فيرون موسينجو أومبا، والوزراء وكافة المؤسسات والجهات الحكومية المشاركة، مشيرا الى أن فكرة إطلاق البطولة الأفريقية للمدارس في كرة القدم هي جديدة من نوعها، وتعد من أهم المشروعات الرياضية علي المستوي القاري.

وقال صبحي: «ندعم وبقوة كحكومة مصرية وزارة الشباب والرياضة وبالنياية عن وزارة التربية والتعليم، المبادرة والبطولة المزمع إقامتها للطلبة والطالبات علي المستوي القاري في كرة القدم، ونسعي بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لإنجاحها، فنحن نهتم بشكل كبير برياضة المدارس في مصر، ونعمل علي تطويرها شيئا فشيئا علي المستويين المحلي والقاري».

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية من وزارة الشباب والرياضة وكافة المؤسسات والجهات المعنية الهادفة إلى نشر الرياضة داخل المجتمع، وتوسيع ممارستها لما لها من فوائد عديدة على بناء الإنسان، وتكوين شخصيته الإيجابية، وفى إطار التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم والاتحاد المصري لكرة القدم، لإعداد الطلاب رياضياً، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة خلال فترة دراستهم، مشيراً إلى أن الاهتمام بطلاب المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، والمساهمة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وإعداد جيل سليم البنية، وبما ينعكس على تكوين الشخصية الإيجابية للطلاب.

وعرض فيرون موسينجو أومبا أمين عام الكاف، مجموعة من العروض التقديمية لشرح تفاصيل إقامة وإطلاق البطولة الأفريقية لكرة القدم للمدارس والاكاديميات علي المستويين المحلي والقاري، مشيراً إلي دور الجامعة الأفريقية لكرة القدم والاتحاد الافريقي لكرة القدم برعاية وتفعيل وتنفيذ المباردة.