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التشكيل المتوقع لفريق الجونة في مواجهة فاركو

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التشكيل المتوقع لفريق الجونة في مواجهة فاركو التشكيل المتوقع لفريق الجونة في مواجهة فاركو

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يستضيف الفريق الكروى الاول بنادى الجونة، نظيره فاركو، على ملعب استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى العام، والتى من المقرر ان تنطلق عند الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس.

و يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد نقطة وحيدة ، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر بدون نقاط.

ومن المتوقع ان يخوض رضا شحاته المدير الفنى لفريق الجونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: اسلام طارق

خط الدفاع: عمرو سعداوي- عمرو طارق – محمد نجيب – احمد سالم صافي

خط الوسط: نور السيد – بيكلي – اسلام محارب – محمود الشبراوي

خط الهجوم: كريم طارق – خالد قمر

المصرى اليوم

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