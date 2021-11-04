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تشكيل فاركو المتوقع أمام الجونة فى الدورى

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تشكيل فاركو المتوقع أمام الجونة فى الدورى تشكيل فاركو المتوقع أمام الجونة فى الدورى

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يحل الفريق الكروى الاول بنادى فاركو، ضيفا على نظيره الجونة، على ملعب استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى العام، والتى من المقرر ان تنطلق عند الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس.

ويحتل فاركو المركز السادس عشر بدون نقاط، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد نقطة وحيدة.

ومن المتوقع ان يخوض مجدى عبد العاطى المدير الفنى لفريق فاركو المبارا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

الدفاع :أحمد صغيري - رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - عبد الله بكرى - عزمي غومه

الوسط : محمود عماد - محمود حمادة - رزقي حمرون

الهجوم : عمرو جمال سيف تيري

المصرى اليوم

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