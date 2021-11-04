لاعب الأهلى : ميكيسوني صفقة فاشلة .. ورباعية الإسماعيلي خادعة

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اعترف رمضان السيد، نجم الأهلي الأسبق، بأن مباراة القمة أمام الزمالك ستكون صعبة على الفريق الأحمر.

وقال رمضان السيد عبر برنامج البريمو إن الفوز على الإسماعيلي برباعية دون رد كان خادعاً لأن الإسماعيلي ترك مساحات كبيرة للاعبي الأهلي وساهم في استغلال الفرص خاصة من جانب بيرسي تاو.

وأضاف:«لا أهاجم بيتسو موسيماني مدرب الأهلي سوى لمصلحة الفريق الأحمر وكنت من أشد المدافعين عن موسيماني».

وتابع:«حتى الآن لم يقدم لويس ميكيسوني لاعب الأهلي المستوى المأمول في المرحلة الماضية وننتظر منه أداء أقوى في الفترة القادمة».