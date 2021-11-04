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التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى في مواجهة بيراميدز

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التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى في مواجهة بيراميدز التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى في مواجهة بيراميدز

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يحل الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، ضيفا على نظيره بيراميدز، على ملعب استاد الدفاع الجوى، عند الثامنة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى العام.

يدخل الاتحاد السكندرى اللقاء في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، بينما يدخ بيراميدز اللقاء في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

ومن المتوقع أن يخوض حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف.

خط الدفاع: صبري رحيل، السيد سالم، داميون لوي، مروان عطية.

خط الوسط: سعيدو سيمبوري، أحمد مانجا، خالد الغندور، أحمد عادل ميسي، فوزي الحناوي

خط الهجوم: مابولولو.

المصرى اليوم

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