التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الاتحاد السكندري

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يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، نظيره الاتحاد السكندري، على ملعب استاد الدفاع الجوى، عند الثامنة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى العام.

يدخل بيراميدز اللقاء في المركز الثالث برصيد 6 نقاط في المركز الثالث، بينما يدخل الاتحاد السكندرى اللقاء في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

ومن المتوقع ان يخوض إيهاب جلال المدير الفنى لفريق بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، وفى خط الدفاع: على جبر- أحمد سامي- أحمد فتحي- محمد حمدي، وفى خط الوسط: عبدالله السعيد- نبيل دونجا- وليد الكرتي- محمود صابر- رمضان صبحي، وفى خط الهجوم: محمود وادي.