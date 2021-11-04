محمد صلاح ينافس 5 لاعبين على جائزة الأفضل من رابطة المحترفين

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أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية اليوم الخميس عن ترشيح محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومهاجم منتخب مصر الأول لكرة القدم للمنافسة على لقب أفضل لاعب من قبل الرابطة خلال شهر أكتوبر.

ووفقاً لما أعلنته رابطة المحترفين الإنجليزية ينافس محمد صلاح 5 لاعبين على نيل الجائزة، وهم ثنائي فريق تشيلسي ريس جيمس وبن تشيلويل إلى جانب فيل فودين لاعب وسط مانشستر سيتي، ونجم كريستال بالاس كونور جالاجير وديكلان رايس المتوهج مع فريق وست هام.

وتألق محمد صلاح خلال شهر أكتوبر وسجل 5 أهداف في 4 مباريات خاضها مع فريق ليفربول حقق الفوز في اثنتين منها وتعادل في اثنتين.

وكان محمد صلاح قد حصد جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر من قبل رابطة اللاعبين المحترفين بعد منافسة مع كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.