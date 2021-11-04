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باسم مرسي يقود هجوم سيراميكا أمام المقاصة

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باسم مرسي يقود هجوم سيراميكا أمام المقاصة باسم مرسي يقود هجوم سيراميكا أمام المقاصة

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أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة للمقاصة، ضمن مباريات الجولة الثالثة بالدوري العام

. ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: مصعب البطاط - عبد الله محمود - سيف تقا - أحمد محسن

. خط الوسط: محمود نبيل - محمد حسن - محمد إبراهيم - شريف دابو - شادي حسين.

خط الهجوم: باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - محمود البدري - عمرو الحلواني - محمود نعيم - شادي حسين - كوامي بونسو - ايفانز منساه - محمد توني - - مصطفى ميسي - بلال السعيداني.

المصرى اليوم

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