يورجن كلوب ينافس 3 مدربين على لقب مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

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كشف حساب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس عن قائمة من 4 مدربين مرشحين للتنافس على الفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر أكتوبر.

وضمت القائمة التي أعلنها حساب البريميرليج الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول ، ومواطنه توماس توخيل مدرب تشيلسي والفرنسي باتريك فييرا المدير الفني لفريق كريستال بالاس ودافيد مويس مدرب فريق وست هام.

ويتم تحديد المدرب الفائز باللقب من خلال تصويت الجمهور وتصويت لجنة من خبراء كرة القدم لتحديد الفائز، الذي سيتم الكشف عنه الأسبوع المقبل.

وكان حساب الدوري الإنجليزي قد كشف أيضاً عن ترشيح محمد صلاح للمنافسة على لقب أفضل لاعب في البريميرليج لشهر أكتوبر من قبل الرابطة الإنجليزية المحترفة.