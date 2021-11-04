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أعلن يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، بشكل رسمي توجيه الشكر للمدير الفني طلعت يوسف وإقالته من منصبه.

وقال الكومي خلال تصريحاته المتلفزة«ليس لدي خلاف شخصي مع طلعت يوسف بل بالعكس أكن له كل تقدير واحترام ولكنني كنت غاضباً كمشجع للإسماعيلي من نتائج الفريق.

وأضاف: «أرحب بزيارة طلعت يوسف لمقر النادي الإسماعيلي بعد شفاءه من فيروس كورونا وإنهاء هذا الخلاف فهو مدرب قدير ولكن الظروف لم تخدمه مع الإسماعيلي».

وتابع: «لن نتحمل سوء النتائج ولو خسر المدرب 3 مباريات متتالية سيرحل، برشلونة الإسباني لم يتحمل سوء نتائج الهولندي كومان وأقاله من منصبه».

وأشار إلى أن طلعت يوسف حصل على مستحقاته المالية كاملة بتقاضي راتب شهر أكتوبر الماضي وباقي راتبه في شهر سبتمبر الماضي موضحاً أن الشرط الجزائي في عقد طلعت يوسف ينص على تقاضيه راتب شهر حال إقالته.

وأضاف: سنحاول التوصل لاتفاق بالتراضي مع طلعت يوسف حول الشرط الجزائي؟

وكشف الكومي عن اسم المدرب الجديد، وقال: «حمزة الجمل سيقود الإسماعيلي بعد لقاء البنك الأهلي كمدير فني وسيساعده محمد حمص المدرب العام وأحمد سمير فرج كمدير للكرة أو سيتم الاستعانة به في اللجنة الفنية» .