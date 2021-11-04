أخبار عاجلة

مياه المنيا تعقد اجتماعًا مع مسؤولي منظمة يونيسف مصر -
مسئولو «الإسكان» يتابعون سير العمل بمشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية -
وزير الإسكان يتعهد بتفادي أثار الأمطار الغزيرة بموسم الشتاء في القاهرة الجديدة -
طليقة مصطفى فهمي: تكشف اختفاء متعلقاتها من منزل الزوجية: «أين مجوهراتي؟» (فيديو) -
مليون و 900 مواطن تلقوا لقاح كورونا في القليوبية -
لاعب الزمالك: كيروش لا يعرف المجاملات.. واختياراته خير مثال -
أسطورة البرازيل: صلاح لديه فرصه للفوز بالكرة الذهبية -
تدخل برلمانى لوقف ألعاب «القتل والدم»: ترسخ للعنف -
المصرية للاتصالات :16% زيادة مشتركي الهاتف الثابت و الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة و المحمول 9% -
«العناني» يتابع التجهيزات في المنطقة الأثرية استعدادا لاحتفالية الكباش بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الكومي يقيل طلعت يوسف قبل مباراة البنك الأهلي.. ويعلن اسم المدرب الجديد ()

Print
الكومي يقيل طلعت يوسف قبل مباراة البنك الأهلي.. ويعلن اسم المدرب الجديد (فيديو) الكومي يقيل طلعت يوسف قبل مباراة البنك الأهلي.. ويعلن اسم المدرب الجديد ()

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، بشكل رسمي توجيه الشكر للمدير الفني طلعت يوسف وإقالته من منصبه.

وقال الكومي خلال تصريحاته المتلفزة«ليس لدي خلاف شخصي مع طلعت يوسف بل بالعكس أكن له كل تقدير واحترام ولكنني كنت غاضباً كمشجع للإسماعيلي من نتائج الفريق.

وأضاف: «أرحب بزيارة طلعت يوسف لمقر النادي الإسماعيلي بعد شفاءه من وإنهاء هذا الخلاف فهو مدرب قدير ولكن الظروف لم تخدمه مع الإسماعيلي».

وتابع: «لن نتحمل سوء النتائج ولو خسر المدرب 3 مباريات متتالية سيرحل، برشلونة الإسباني لم يتحمل سوء نتائج الهولندي كومان وأقاله من منصبه».

وأشار إلى أن طلعت يوسف حصل على مستحقاته المالية كاملة بتقاضي راتب شهر أكتوبر الماضي وباقي راتبه في شهر سبتمبر الماضي موضحاً أن الشرط الجزائي في عقد طلعت يوسف ينص على تقاضيه راتب شهر حال إقالته.

وأضاف: سنحاول التوصل لاتفاق بالتراضي مع طلعت يوسف حول الشرط الجزائي؟

وكشف الكومي عن اسم المدرب الجديد، وقال: «حمزة الجمل سيقود الإسماعيلي بعد لقاء البنك الأهلي كمدير فني وسيساعده محمد حمص المدرب العام وأحمد سمير فرج كمدير للكرة أو سيتم الاستعانة به في اللجنة الفنية» .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طليقة مصطفى فهمي: تكشف اختفاء متعلقاتها من منزل الزوجية: «أين مجوهراتي؟» (فيديو)

طليقة مصطفى فهمي: تكشف اختفاء متعلقاتها من منزل الزوجية: «أين مجوهراتي؟» (فيديو)

شافكي المنيري :«ممدوح عبدالعليم اتظلم وكان بيقولي يكفي إن الناس شايفيني محترم» (فيديو)

شافكي المنيري :«ممدوح عبدالعليم اتظلم وكان بيقولي يكفي إن الناس شايفيني محترم» (فيديو)

البدء في تجهيز محطات المترو لتطعيم الركاب ضد فيروس كورونا

البدء في تجهيز محطات المترو لتطعيم الركاب ضد فيروس كورونا

«الصحة»: تسجيل 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

«الصحة»: تسجيل 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة