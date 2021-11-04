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مران .. المستبعدون من لقاء الأهلي يخوضون تدريباتهم

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مران الزمالك .. المستبعدون من لقاء الأهلي يخوضون تدريباتهم مران .. المستبعدون من لقاء الأهلي يخوضون تدريباتهم

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المستبعدون من قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز، تدريباتهم اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني بقيادة كارتيرون.

وقاد عمرو المطراوي أخصائي التأهيل مران المستبعدين من قائمة الفريق لتجهيز اللاعبين للمباريات المقبلة في الدورى العام.

وأعلن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كاريترون عن قائمة الفريق استعدادا للانتظام في معسكر مغلق أمس الأربعاء بأحد فنادق القاهرة استعدادا للقاء الأهلي.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل، محمد عواد .

الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي “الونش”، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح، محمد عبدالشافي .

الوسط: طارق حامد، محمود عبدالعزيز، إمام عاشور، محمد أشرف “روقا”، يوسف إبراهيم “أوباما”، إسلام جابر، أحمد سيد “زيزو”، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أشرف بن شرقي.

الهجوم: عمر السعيد، سيف الدين الجزيري.

المصرى اليوم

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