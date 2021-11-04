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خبر سعيد لـ أشرف بن شرقي قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

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خبر سعيد لـ أشرف بن شرقي قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك خبر سعيد لـ أشرف بن شرقي قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

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تلقى أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي خبراً سعيداً اليوم الخميس قبل نحو 24 ساعة من مباراة القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك غداً الجمعة في مباراة قمة الكرة المصرية ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم اليوم الخميس قائمة منتخب أسود الأطلس استعداداً للمباراتين الأخيرتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات 2022.

وشهدت قائمة المغرب تواجد أشرف بن شرقي، وكشفت تقارير مغربية أن ضم لاعب الزمالك المصري جاء على حساب النجم الكبير حكيم زياش مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي.

تعرف على قائمة منتخب المغرب في تصفيات كأس العالم

وجاءت قائمة المغربي التي أعلنت اليوم الخميس، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية) – أنس زنيتي (الرجاء) – أحمد رضا التكناوتي (الوداد).

في خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)- سفيان علاكوش (ميتز) – أدم ماسينا (واتفورد)- سفيان الكرواني (نيخمين) – جواد ياميق (بلد الوليد) – سفيان شاكلا (لوفين) – رومان سايس (ولفرهامبتون) – نايف أكرد ( رين).

في خط الوسط: فيصل فجر (سيفا سبور) – سفيان آمرابط (فيورنتينا) – يوسف أملاح (فيورنتينا) – أيمن برقوق (فرانكفورت) – إلياس شعير (كوينز بارك رينجرز) – عمران لوزا (واتفورد).

في خط الهجوم: أشرف بن شرقي (الزمالك) – منير الحدادي (إشبيلية) – سفيان بوفال (آنجيه)- ريان ماي (فيرينتسفاروشي) – يوسف النصيري (إشبيلية) – أيوب الكعبي (مالاطيا سبور).

المصرى اليوم

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