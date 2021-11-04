نادال متعطش للمشاركة فى بطولة أبو ظبى للتنس بعد غياب طويل عن الملاعب

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن البطل العالمي رافائيل نادال، عودته إلى ملاعب التنس انطلاقا من أبوظبي، حيث يشارك في النسخة الـ13 من بطولة مبادلة العالمية للتنس في ديسمبر المقبل، سعيا للدفاع عن لقبه، والفوز للمرة السادسة ببطولة التنس الأبرز في منطقة الخليج. واختار البطل الإسباني الحائز على أكبر عددٍ من ألقاب بطولات جراند سلام، أبوظبي لبدء مشاركاته في موسم 2022، مسجلاً مشاركته الـ11 في البطولة، والتي تشهد مشاركة 8 لاعبين، بما في ذلك 5 من أفضل 20 لاعبا في العالم.

وتمثّل البطولة هذا العام أهميةً خاصة، كونها ستفتح الأبواب لترحب بالمشجعين بطاقةٍ استيعابية كاملة. وإلى جانب الإسباني المصنف الخامس على مستوى العالم، يشارك في البطولة، كاسبر رود، المصنف الثامن عالميا، ودومينيك ثيم المصنف الـ12، ودينيس شابوفالوف، المصنف الـ19.

وستشهد البطولة سلسلةً من مباريات الإقصاء على أرض مركز التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي بين 16 و18 ديسمبر 2021.

وتنطلق منافسات البطولة مع مباراة السيدات في اليوم الأول، لتشهد منافسةً قوية ومشوقة بين إيما رادوكانو، حاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، والنجمة بيليندا بنشيتش، الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، في تكرار لمواجهة دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة، والتي فازت بها رادوكانو بمجموعتين متتاليتين في طريقها لحصد اللقب.

ويعود نادال إلى أبوظبي، واثقا بقاعدته الجماهيرية الكبيرة في المدينة، والتي اكتسبها خلال مشاركاته المتتالية في نسخ البطولة المتعاقبة، والتي حصد خلالها 5 من ألقابها بما في ذلك الدورة السابقة في عام 2019.

وقال نادال، والذي عاد إلى التدريبات الكاملة بعد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر: "تتميز أبوظبي بمكانة خاصة بالنسبة لي، وزرتها عدة مرات، وشكلت محطة الانطلاق للعديد من مواسم المنافسات التي خضتها".

وأضاف،لطالما استقبلني المشجعون هنا بحرارة منذ زيارتي الأولى، وأنا متأكد أن البطولة ستشهد أجواءً مميزة كما هو الحال دائما.