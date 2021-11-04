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نجمة تنس صينية تتهم مسؤولاً كبيراً بالاعتداء جنسياً عليها

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نجمة تنس صينية تتهم مسؤولاً كبيراً بالاعتداء جنسياً عليها نجمة تنس صينية تتهم مسؤولاً كبيراً بالاعتداء جنسياً عليها

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أشعلت نجمة التنس الصينية بينج شواي الأجواء في الصين بعد الاتهامات التي وجهتها خلال الساعات الماضية إلى تشانج جولي نائب رئيس الوزراء الصيني السابق.

ونشرت بينج شواي منشوراً عبر حسابها على "ويبو" الصينية للتواصل الاجتماعي اتهمت فيه نائب رئيس الوزراء الصيني السابق تشانج جولي بالاعتداء عليها جنسياً منذ 3 سنوات.

وقالت شواي إن تشانج جولي، أجبرها على ممارسة الجنس معه، ثم بعد ذلك أصبحت بينهما علاقة بالتراضي ، مؤكدة أنها لا تستطيع تقديم أي دليل لدعم مزاعمها.

ولم ترد بنج شواي على طلب للتعليق تم إرساله إلى حسابها على شبكة ويبو ، وتم حذف منشور اللاعبة بعد حوالي نصف ساعة من نشره، على الرغم من أن عمليات البحث عن اسم بن شواي على شبكة الإنترنت في الصين الخاضعة للرقابة، ارتفعت بعد النشر.

وبدء من اليوم الخميس 4 نوفمبر باتت عمليات البحث عن بينج شواي وتشانج جولي محظورة على شبكة ويبو الاجتماعية الصينية.

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